Europei di pallavolo | le azzurre vincono ancora

(Di sabato 19 agosto 2023) AGI - Terza vittoria,per 3-0, per l'Italia di Davide Mazzanti aglidi volley. Dopo Romania e Svizzera, lesuperano anche la Bulgaria, restando a punteggio pieno nella Pool B: 25-16, 25-17, 25-13 i parziali. Solo spettatrice Paola Egonu, tenuta a riposo a scopo precauzionale a causa di un lieve affaticamento muscolare avvertito durante il riscaldamento. L'Italia tornerà in campo per la quarta giornata martedì per affrontare la Bosnia.

