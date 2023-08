Esposito dall’Inter alla Sampdoria | le prime parole | «Sono pronto»

(Di sabato 19 agosto 2023)al trasferimento. A Genova per le visite mediche ha espresso anche le sueda neo-blucerchiato IL PASSAGGIO ? Sebastianodi nuovo in Serie B, ma questa volta con la maglia della. Il giovane è stato cedutocon la formula del prestito con dirittoa diventare obbligo a determinate condizioni, tra queste la promozione in A. A Genova, prima delle visite mediche ha detto a Sky Sport: «a cominciare, forza Samp». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

... Sebastiano(classe 2002). 18.15 - Il Sassuolo ha ... 15.30 - Il Frosinone in sedeper Fabbian , saltato all'Udinese a ... i brianzoli ci proverebbero per Luis Muriel, in uscita'...11:51 18 Agostoha firmato con la SampSebastianoha firmato il contratto con la Sampdoria. Il giovane attaccante arriva ai blucerchiati in prestito. 11:14 18 ...La Sampdoria ha raggiunto l'accordo con l 'per l'attaccante Sebastiano. Il classe 2002 arriverà in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in A dei blucerchiati o al verificarsi di determinate condizioni. Intanto ...