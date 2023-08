Traffico intenso con code di alcuni chilometri soprattutto nel tratto Trieste - Venezia in entrambe le direzioni. E' il sabato dicontemporanei sulla rete di Autostrada Alto Adriatico, con nuovi turisti che sono in viaggio verso le mete turistiche (Bassa friulana e, oltreconfine, la Croazia) e i vacanzieri ...E' quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del weekend di grande traffico per l'ed ilestivo del dopo ferragosto, segnato dall'ondata di caldo da bollino ...Sarà dunque uncaro ed amaro per molti automobilisti fatto di controlli aumentati da ... ora rientrati Assoutenti , invece, ha calcolato che a causa del caro - benzina e l'effettoe ...

Esodo e controesodo insieme, traffico e code in Autostrada AA Agenzia ANSA

Traffico intenso con code di alcuni chilometri soprattutto nel tratto Trieste-Venezia in entrambe le direzioni. (ANSA) ...Non solo controesodo, con le ultime partenze salgono a 20 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza nel mese di agosto, anche se in calo del 10% rispetto allo scorso anno per effetto ...