Equitazione | Global Champions Tour Valkenswaard 2023 | a sorpresa si impone l’olandese Sanne Thijssen

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) La tredicesima tappa deldi, tenutasi a, in Olanda, è andata ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose sul campo di gara in terra neerlandese. A imporsi a, trovando la sua prima affermazione stagionale, è stata una delle padroni di casa presenti in concorso, ossiache, in sella a Con Quidam RB, ha regolato tutti al jump off – percorso netto – facendo segnare un tempo di 38.10. Al secondo e al terzo posto invece si sono sistemati, in una graduatoria con 10, fra cavalieri e amazzoni, capaci di arrivare allo spareggio, l’austriaco Max Kühner, secondo su Up Too Jacco Blue con il crono di 38.84, e il britannico Ben Maher, ...