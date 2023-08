Empoli | Zanetti è euforico | 'Abbiamo preso un grande centravanti'

(Di sabato 19 agosto 2023) L'allenatore dell', Paolo, in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Verona, ha parlato...

(4 - 3 - 1 - 2): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Marin, Grassi; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo. All. Zanetti. VERONA (4 - 2 - 3 - 1): Montipò; Terracciano, Dawidowicz, Coppola, Doig; Duda, Hongla; Lazovic, Ngonge, Suslov; Djuric. All. Zaffaroni.

Empoli-Verona, Zanetti: “Mi aspetto equilibrio, A sempre difficile. Baldanzi e Shpendi…” Mediagol.it

Empoli e Verona scendono in campo alle 18.30 per la prima giornata di Serie A. Senza il nuovo arrivato Maldini, il tecnico degli azzurri Zanetti schiererà un 4-2-3-1 con Caputo unica punta supportata ...Pezzella sembra in vantaggio su Cacace per completare il quartetto difensivo. In attacco c’è Cancellieri dall’inizio e Caputo sembra preferito a Piccoli. Nel Verona, Dawidowicz scala in difesa, Hongla ...