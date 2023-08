Empoli | Zanetti | «Caprile? Ha talento | anche a Vicario succedeva»

(Di sabato 19 agosto 2023) Paolo, allenatore dell’, ha parlato dopo il match d’esordio di Serie A contro il Verona: le dichiarazioni Paoloha parlato così ai microfoni di Dazn dopo-Verona. PARTITA – «Abbiamo fatto una buona partita, creando occasioni importanti. Ci sarebbe stato strettoil pareggio e invece alla fine abbiamo perso per un errore individuale, ma noi gli errori individuali li affrontiamo tutti insieme».– «è un ragazzo diche ha doti importanti, bisogna dargli il tempo di crescere e sbagliare. Ha solo 20 anni. Era successo, poi è diventato il portiere che tutti conosciamo oggi. Andrà cosìcon ...

Commenta per primo La sconfitta contro l' Hellas Verona fa cominciare con un passo falso la stagione dell'di Paolo. Il club toscano deve arrendersi al gol di Bonazzoli , che da subentrato firma l'1 - 0 con la complicità di un errore in uscita di Caprile . Nel post partita il tecnico dell'...- VERONA 0 - 1 (0 - 0)(4 - 2 - 3 - 1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Stojanovic, Cacace (... Allenatore:. Verona (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Terracciano, ...5 : due sconfitte su due in gare ufficiali, l'sbarazzino e compatto del finale della scorsa stagione è già un lontano ricordo. Urgono provvedimenti, forse anche dal mercato…

Empoli, Zanetti si affida subito a Cancellieri: l'esordio contro il Verona La Lazio Siamo Noi

Le dichiarazioni del mister dei toscani dopo la gara contro l’Hellas Verona Al termine della gara tra Empoli e Verona, terminata 0-1 in favore dell’Hellas, Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di DAZ ...Le dichiarazioni del tecnico azzurro dopo il ko alla prima gara di Serie A al Castellani contro i gialloblù di Baroni ...