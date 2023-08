Empoli | stagione verità Dal nuovo Castellani alla terza salvezza di fila Missione | fare la storia

(Di sabato 19 agosto 2023) Il club di Corsi vuole piantare radici in Serie A: ora i tempi sono maturi. In autunno il piano per lo stadio, sul campo un traguardo mai visto prima. Ambizione, progetti e realismo: così la società ...

Sarà che l’Empoli ci è davvero abituato, sarà che i tifosi si sono ormai assuefatti a una realtà che li vede protagonisti ai massimi livelli ormai da un ventennio. Volenti o nolenti, prepararsi a una ...Dagli abbonamenti più costosi fino ai prezzi della benzina per le sfide lontano dal Castellani. Ma risparmiare si può. E le tessere sottoscritte dai fan azzurri arriveranno a quota 6mila.