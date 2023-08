Empoli-Hellas Verona | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di sabato 19 agosto 2023) Dopo una lunga attesa, la Serie A riparte con la sfida traed. Entrambe le squadre in questa stagione hanno come obiettivo quello di salvarsi soffrendo il meno possibile. Ecco, di seguito ledi, gara valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. L’, reduce dalla sconfitta in Coppa Italia per 1-2 con il Cittadella, punta a riscattarsi subito. Per farlo i toscani cercheranno di far valere il fattore campo e la continuità del progetto tecnico. Infatti, gran parte della squadra è la stessa dello scorso anno. Inoltre, mister Zanetti ha deciso di confermare lo stesso modulo adottato in precedenza, ovvero il 4-2-3-1. Out per questa sfida gli infortunati Maldini ...