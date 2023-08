Elon Musk annuncia lo stop al blocco degli utenti su X

Dopo aver rinominato Twitter in 'X',ha annunciato una nuova rivoluzione all'interno della piattaforma sociale: a breve, gli utenti non avranno più la possibilità di impedire ad altri account di visualizzare il proprio profilo, ...: La funzione di blocco sarà 'eliminata' su Twitter/X A detta di, gli utenti dovranno affidarsi alla funzione 'mute'. Notizie Il proprietario di X,, ha rivelato in un post del ...Si potranno silenziare i tweetha, però, spiegato che sarà ancora possibile silenziare altri account, cioè chiedere alla piattaforma di non mostrare i tweet di un altro utente senza smettere di ...

