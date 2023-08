Egitto | il limbo dei profughi siriani | “Siamo discriminati | è difficile avere un visto E senza residenza i bimbi sono esclusi dalle scuole”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) Ufficialmente140mila (registrati dall’Unhcr) ma i numeri reali sarebbero, secondo “Syria Al-Gad Foundation”, cinque volte tanto.uomini, donne e bambiniche restano nel: tutti richiedenti asilo ogni sei mesi. Per loro in, nonostante il Paese del presidente Abdel al Sisi li faccia entrare fin dal conflitto esploso in Siria nel 2011, non c’è certezza. Lo capiamo incontrando Taher al Najjar, responsabile Relief e Livelihood, dell’ufficio di Obour, 700mila abitanti, a 35 chilometri dal Cairo. A guidarci, fuori dalla Capitale, è Natascia Mascia, responsabile indell’organizzazione non governativa “MAIS, movimento per l’autosviluppo, l’interscambio e la solidarietà” che da quasi vent’anni lavora a un progetto di microcredito, portato avanti nell’area ...