Effetto Germania sull' industria

Leggi su panorama

(Di sabato 19 agosto 2023) La recessione della «locomotiva d’Europa» crea problemi al nostro export, dal settore dei componenti per l’auto alla chimica, ma anche al turismo. Strategie per invertire la crisi? Bisogna affrancarsi dalla dipendenza esclusiva di Berlino, diversificando mercati di sbocco delle produzioni nazionali. Se si ferma lasono guai per i tedeschi, e su questo pochi dubbi, ma anche per il resto d’Europa e soprattutto per l’Italia che trova nel Baden-Württemberg, nella Baviera, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, nella Bassa Sassonia e nell’Assia i siti dove concentrare buona parte della sua esportazione. Quante volte economisti ed esperti di geopolitica ci hanno ripetuto come un mantra quest’analisi. Solo che la locomotiva di Berlino è (quasi) sempre andata a gonfie vele, grazie alla capacità di esportare in tutto il mondo e anche alla strategia delle aziende ...