Ecco cosa succede quando i capi dell’intelligence sono in ferie

Leggi su formiche

(Di sabato 19 agosto 2023) Anche i verticivanno in vacanza. E chequesto accade? Semplice burocrazia: i direttori si alternano sempre con i vice, che si alternano a loro volta con ireparto. Gli staff seguono a ruota. Vale per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, diretto oggi da Elisabetta Belloni, così come per l’Agenzia informazioni e sicurezza interna e l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna, guidate rispettivamente dal prefetto Mario Parente e dal generale Giovanni Caravelli. “Staccare” del tutto dal lavoro è difficile per molti, qualsiasi sia l’impiego. È una delle conseguenze della digitalizzazione della società. Figuriamoci per i funzionarichiamati a proteggere il Paese anche da questa conseguenza della digitalizzazione ...