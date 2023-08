Ecco Cosa Cambia! Perdonanza Celestiniana | Si Torna al Passato col Corteo Storico

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 19 agosto 2023) L'Aquila - La 729ª edizione dellaall'Aquila vedrà ildella Bolla partire da piazza Palazzo il 28 agosto di quest'anno. L'area di piazza Palazzo è dove si trova Palazzo Margherita, che un tempo fu la sede municipale fino al 6 aprile 2009. L'orario di partenza è fissato per le 16. Il percorso delattraverserà corso Vittorio Emanuele, passando poi per corso Federico II, viale Crispi e viale Collemaggio, per giungere al prato e alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Successivamente, verrà celebrata la messa stazionale e, ai vespri come stabilito dalla Bolla Papale di Celestino V, la Porta Santa della basilica verrà aperta. Quest'anno, il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero Vaticano per le Cause dei Santi, avrà l'onore di aprire la Porta Santa. Il ...