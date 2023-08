“È solo mal di testa” Poi Martina crolla all’improvviso e muore in ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 agosto 2023) Un mal diforte e improvviso subito dopo colazione, poi il crollo, le urla e la corsa inche non è servita a nulla.Sorato, 55 anni, è morto il 16 agosto all’di Mestre. A raccontare quei momenti drammatici alla Nuova Venezia è il fratello di: “il giorno di Ferragosto si era alzata nella sua casa di via Malpaga per fare colazione come al solito, ma poco dopo ha raccontato al suo compagno Massimo di sentire un fortissimo mal di”. >“Un gravissimo lutto”. Vacanza finisce in tragedia,davanti a tutti “Nel giro di pochi minuti è caduta a terra svenuta. Il suo compagno Mauro ha subito capito che la situazione era gravissima e ha immediatamente chiamato l’ambulanza. Arrivati sul posto i ...