È morto Tonino Zorzi | il basket piange il ‘Paron’ | addio al coach maestro di Messina

(Di sabato 19 agosto 2023) Èa 88 anni, ex giocatore e allenatore di pallacanestro.di generazioni di, tra cui Ettore, soprannominato il, aveva ricoperto tanti ruoli nelitaliano, tra cui anche il ruolo di vice di Sandro Gamba in occasione dell’argento europeo della Nazionale nel 1991. È stato uno dei padri della pallacanestro italiana moderna e uno degli allenatori più longevi.era stato inserito nell’ItaliaHall of Fame, nella categoria allenatori, nel 2010. Ha giocato nella Ignis Varese per otto anni vincendo lo scudetto nel 1961. È stato il miglior marcatore della Serie A nella stagione 1954/55 (con 527 punti realizzati). In Nazionale ha collezionato ...

