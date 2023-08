È morto Roberto Colaninno | l’imprenditore che cambiò l’economia italiana

Leggi su quifinanza

(Di sabato 19 agosto 2023), un’icona dell’ambito finanziario e industriale italiano per oltre cinquant’anni, è scomparso all’età di 80 anni. Il suo percorso inizia nel 1969 presso la Fiaam, un’azienda mantovana specializzata in componenti auto, e attraverso i decenni giunge a realizzazioni significative presso Olivetti, Telecom e Piaggio, quest’ultima ora un’azienda quotata in Borsa in continua prossimità dei suoi record storici. Gli inizi: da Sogefi a Telecom Nel 1981,fonda la Sogefi, successivamente incorporata nella Cir, holding dei De Benedetti. La sua emersione nella scena pubblica avviene nel 1996 quando assume la carica di amministratore delegato di Olivetti. Questa azienda di Ivrea, celebre per macchine da scrivere e computer, si sta reinventando, essendo la madre di Omnitel, la pionieristica compagnia di telefonia mobile ...