È morto Roberto Colaninno | autore della scalata a Telecom e del rilancio di Piaggio

(Di sabato 19 agosto 2023) È, ex presidente di. Aveva 80 anni. Dopo gli esordi nel 1969 e la carriera all’Olivetti, il suo nome viene ricordato soprattutto per lanel 1999 e aldi. La notiziascomparsa è stata ufficializzata da Omniaholding, la holding di controllofamiglia. I funerali si svolgeranno a Mantova in forma privata. La carriera diè stato uno degli imprenditori protagonisti dell’industria italiana. Sposato, padre di Matteo e Michele (quest’ultimo amministratore delegato e direttore generale di Immsi), aveva conseguito il ...

Gli esordi della carriera in Olivetti nel 1969. Renzi: "Imprenditore visionario e illuminato" E'Colaninno, ex presidente di Telecom e Piaggio, aveva 80 anni. Dopo gli esordi nel 1969 e la carriera all'Olivetti, il nome dell'imprenditore viene ricordato soprattutto per la scalata a ...E'l'imprenditoreColaninno . Mantovano, 80 anni, è stato uno dei protagonisti dell'economia italiana dell'ultimo quarto di secolo. Dopo una carriera in Olivetti, sale all'onore delle ...Aveva compiuto 80 anni lo scorso 16 agosto,Colaninno, presidente e ad di Piaggio,nella notte. Con lui scompare un protagonista della vita economica del nostro Paese, che ha segnato la storia di aziende come Olivetti, Telecom e ...

Morto Roberto Colaninno, aveva 80 anni: da Telecom a Piaggio, protagonista dell’economia italiana Corriere della Sera

È morto l'imprenditore Roberto Colaninno, presidente del Gruppo Piaggio dal 2003. Negli anni è stato uno dei principali protagonisti dell’economia italiana. Aveva 80 anni. Era nato a Mantova il 16 ago ...AGI/Vista - Si è spento a 80 anni Roberto Colaninno, imprenditore che da poco aveva compiuto 80 anni. Nelle immagini del 2016 il suo intervento a Pontedera, in provincia di Pisa, per i 70 anni della ...