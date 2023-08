È morto Riccardo Zebro | lo chef milanese che lavorava a New York lodato anche da Robert De Niro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) Lo34enne di origini milanesiè stato ritrovato senza vita nella sua casa di New, dove si era trasferito nel 2015 per lavorare al ristorante San Carlo Osteria Piemonte a Soho e in seguito al Sant Ambroeus West Village, dove era tuttora in servizio. Il decesso è avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 agosto, ma la notizia è stata diffusa soltanto nelle ultime ore. Le cause della morte sembravano in un primo momento incerte, ma in seguito all’autopsia alcune fonti della compagnia per cui, la Sant Ambroeus Hospitality Group, hanno confermato che “è deceduto per cause naturali”, probabilmente a causa di un infarto provocato da alti valori di colesterolo. Non è stato quindi aperto alcun fascicolo d’indagine e sono state avviate le pratiche per il ...