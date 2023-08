È morto Carlo Mazzone | storico allenatore della Roma | recordman di panchine | lanciò Totti

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 19 agosto 2023) Èa 86 anni, per tutti “Carletto”,diin Serie A: dopo l’Ascoli di Rozzi, allenò la sua, riBaggio, poi la corsa sotto la curva dell’Atalanta Èa 86 anni, per tutti “Carletto”,eddiin Serie A. Nel suo ultimo post, un mese e mezzo fa, sulla pagina Facebook gestita dal nipote,scherzava sue Baggio in una foto con la piccola pronipote. Dopo tanti anni ...