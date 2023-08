È morto Carlo Mazzone | l’allenatore in tuta

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 19 agosto 2023) Aveva 86 anni ed era forse l’ultimo allenatore di un’altra generazione. Quella che in panca si va in, non in giacca e cravatta. Il calcio di un tempo, lacrima di nostalgia.oggi, se ne va l’istrionico “mister” in grado di restare nel calcio per 60 anni. Recordman di Serie A con 792 partite all’attivo,è stato inserito nella Hall of fame del calcio italiano. Ha vestito la “maglia” di Roma, Fiorentina, Napoli e Cagliari. E non solo. Famosissima la sua “corsa” verso la curva dell’Atalanta dopo il 3 a 3 di Baggio nel suo meraviglioso Brescia. Una vita nel calcio, la sua. Gli esordi nella Roma, l’amore per Ascoli, le panchine in giro per mezza Italia.. E a chi vive il pallone con un po’ di nostalgia, mancherà. L'articolo ...