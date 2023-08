E’ morto Carlo Mazzone | il recordman che sfidò la curva dell’Atalanta

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’oggi ad Ascoli Piceno, storico allenatore dell‘Ascoli e di tante altre squadre. Conosciuto come Sor Carletto, era il detentore di record di panchine in serie A: 792 quelle ufficiali, 797 considerando anche i cinque spareggi. La sua carriera da allenatore è durata quasi 40 anni, sulle panchine di Ascoli, Fiorentina, Catanzaro, Bologna, Lecce, Pescara, Cagliari, Roma, Napoli, Perugia, Brescia e Livorno, con cui ha stabilito il record di panchine nella storia del calcio italiano, con 1.278 ufficiali. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello stadio “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno, e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. Il primatista di panchine, veterano dei tecnici, ‘padre’ adottivo di tanti calciatori. L’uomo diventato ...