È morto Carlo Mazzone Aveva 86 anni

ROMA - Il mondo del calcio piange la scomparsa diMazzone. L'ex tecnico della Roma, èall'età di 86 anni. Ha guidato il club giallorosso dal 1993 al 1996. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del ...Mazzone, ex allenatore di Serie A, è venuto a mancare all'età di 86 anni. Nuovo lutto nel mondo del calcio Lutto nel mondo del calcio: èMazzone, ex allenatore girovago con 792 panchine ufficiali. Nato a Roma il 19 marzo 1937, Mazzone aveva allenato dal 195 al 2005 varie panchine in Serie A, tra cui Roma, ...Dall'Ascoli alla Roma, una carriera lunghissima sulle panchine di serie A ÈMazzone, allenatore di calcio anche della Roma. Aveva 86 anni. Una carriera lunghissima sulle panchine di serie A. Era uno dei tecnici più amati e apprezzati. CONSIGLI 24 Scopri su ...

Carlo Mazzone, morto lo storico allenatore: aveva 86 anni. Con Totti e Baggio un rapporto speciale ilmessaggero.it

Addio a Carlo Mazzone, lo storico allenatore ex Roma aveva 86 anni ed era uno dei più amati e apprezzati dalla Serie A. Il calcio piange la morte di Carlo Mazzone. Lo storico allenatore aveva 86 anni ...Carlo Mazzone è morto all'età di 86 anni. Lo storico allenatore, personaggio che ha attraversato oltre 60 anni di calcio italiano, è ancora oggi l'attuale recordman di panchine in Serie A con ben 792 ...