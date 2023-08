È morto Carlo Mazzone Aveva 86 anni Allenò anche il Lecce

(Di sabato 19 agosto 2023) A poche ore dall’inizio del campionato di calcio, il calcio italiano perde un protagonista assoluto. È, Carletto. Romano, nato nella capitale il 19 marzo 1937, da calciatore fu difensore di Latina, Roma, Spal, Siena e soprattutto Del Duca Ascoli da metàCinquanta. Con l’Ascoli di Costantino Rozzi i primi successi di una lunghissima carriera da allenatore in cui fra l’altro lanciò, da tecnico della Roma, un giovanissimo Francesco Totti mentre con Roberto Baggio e Pep Guardiola in campo fu l’allenatore di un Brescia meraviglioso (indimenticabilela corsa, arrabbiatissimo, verso la curva con i tifosi dell’Atalanta che lo prendevano in giro).una squadra pugliese, il, tra il 1987 ed il ...

Storico allenatore della Roma e di tante altre squadre tanto da detenere il record di presenze in panchina nel massimo campionato E' all'età di 86 anni Mazzone, storico allenatore della Roma e di tante altre squadre tanto da detenere il record di presenze in panchina nel massimo campionato, 792 partite. Nel 2019 gli è ... 'La tecnica è il pane dei ricchi, la tattica è il pane dei poveri'. Ecco le citazioni più celebri di Carletto ...

È morto oggi, sabato 19 agosto, ad Ascoli Piceno Carlo Mazzone, storico allenatore dell'Ascoli e di tante altre squadre. Lo hanno confermato fonti di famiglia all'Ansa. Aveva 86 anni.