E' morto Carlo Mazzone | allenatore aveva 86 anni

(Di sabato 19 agosto 2023) E'all'età di 86, storicodella Roma e di tante altre squadre tanto da detenere il record di presenze in panchina nel massimo campionato, 792 partite. Nel 2019 gli ...

Mazzone e il mondo del calcio (ma non solo) ricorda il tecnico che ha segnato un'era. L'allenatore più presente nella storia della Serie A. Le sue ex squadre e i calciatori che con lui ...Quanti momenti si ricorderanno della quasi quarantennale carriera diMazzone , detto Sor Carletto o Sor Margara , andatosene sabato 19 agosto all'età di 86 anni al termine di una vita in tuta , ...... spicca un gesto che tutti gli appassionati ricordanoMazzone e la 'storica' corsa sotto la curva dell'Atalanta. Nella lunghissima carriera del decano degli allenatori,oggi all'età di 86 ...

E' morto Carlo Mazzone: l'ex allenatore aveva 86 anni Goal Italia

(Adnkronos) – Carlo Mazzone e la ‘storica’ corsa sotto la curva dell’Atalanta. Nella lunghissima carriera del decano degli allenatori, morto oggi all’età di 86 anni, spicca un gesto che tutti gli appa ...Carlo Mazzone è morto all’età di 86 anni. Lo storico allenatore, personaggio istrionico che ha attraversato oltre 60 anni di calcio italiano, è ancora oggi l’attuale recordman di panchine in Serie A c ...