È morto Carlo Mazzone

(Di sabato 19 agosto 2023) L’annuncio della scomparsa del mister è arrivata nel pomeriggio di oggi dalla famiglia. Ottantasei anni, Sor Carletto, si è spento nella sua Ascolti Piceno. il detentore di record di panchine in serie A: 792 quelle ufficiali, 797 considerando anche i cinque spareggi. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello stadio "Cino e Lillo Del Duca" di Ascoli Piceno, e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

