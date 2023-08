Drake regala una Birkin rosa di Hermes durante il concerto | fan fortunata porta a casa la borsa da 30mila euro

(Di sabato 19 agosto 2023) Va aldie torna acon unadiche vale – pare –. È successo a una fan che è andata a vedere il cantante a Los Angeles elo show si è vista consegnare dalle mani del suo idolo il prezioso oggetto. “Sì, quella ragazza lì – lo si sente dire nei video che circolano in rete – Assicurati che ci sia la sicurezza mentre esce“. Da tempo è nota la passione diper ler. Qualche anno fa aveva rivelato a The Hollyeood Reporter di collezionarle in attesa dirle alla donna giusta. Che l’artista ci abbia rinunciato e ora preferisca fare regali ai fan? L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

