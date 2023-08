... conpraticamente inoperoso per l'intera durata del match. È pesata oltremodo l'assenza ... Il fantasista brasiliano si uniscelista di giocatori che hanno deciso di sposare l'...... il quale ha chiestosocietà di essere ceduto. QUI CATANZARO " In casa Catanzaro, si spera nel recupero di bomber Iemmello, mentre l'altro compagno di repartodovrebbe partire dalla ...In caso di addio sarebbe corsa a due tra Marco Carnesecchi, di proprietà dell'Atalanta e reduce da due stagioni in prestitoCremonese, e Gianluigi, che a Parigi non riesce proprio ad ...

Donnarumma alla Juve, ci risiamo: tutta la verità Calciomercatonews.com

Donnarumma alla Juve. Ecco che rispunta l'ipotesi di mercato. Quante possibilità ci sono che il portiere della nazionale vesta JuventusIl portiere polacco sicuro di continuare a giocare con la Juventus anche l'anno prossimo ma anticipa che non aspetterà i 40 anni per ritirarsi ...