Donna ultracentenaria svela i segreti della sua longevità | da tenere tutti a mente

(Di sabato 19 agosto 2023) Latexana è la seconda più longeva degli Stati Uniti, tra le pochissime fortunate ad aver oltrepassato la soglia dei 110 anni Sono i cosiddetti supercentenari, Elizabeth Francis fa parte del gruppo con merito visto che ha da poco compiuto 114 anni. In un’intervista ha deciso dire iche l’hanno portata a vivere così a lungo. Con lei anche la nipote, che tracciandone il profilo conferma tante ipotesi dei ricercatori. Elizabeth Francis è una delle poche supercentenarie al mondo – grantennistoscana.it (fonte foto Youtube @ABC13 Houston)Uno dei suoi passatempi preferiti, forse il vero elisirgiovinezza, è stato continuare a esplorare nuove relazioni, a conoscere nuove persone. Alla domanda a bruciapelo del giornalista che l’ha intervistata per Today.com invece risponde concisa: “Il mio segreto? Non ...

Nonna bis Margherita Unain gambissima, classe 1922, sveglia e ancora lucida, che ha vissuto ... fa riaffiorare in lei ricordi di vecchia data: ma malgrado il tempo che passa, l'...... all'insegna dell'allegria e dei regali, che ha avuto come protagonista l'Regina, ...molto attiva nella comunità, e molto devota, era solita spostarsi per le vie del paese in bici ...Lapiù longeva dell'Umbria è passata attraverso tre pandemie, vivendo in prima persona il passaggio dalla monarchia alla repubblica. Nata nelle Marche, da tempo l'vive a Foligno.