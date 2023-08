Donna accoltellata | la famiglia | dramma che si poteva evitare

(Di sabato 19 agosto 2023) "I segnali precursori c'erano tutti, che fosse in pericolo era ormai chiaro e nonostante ciò nulla è stato fatto per impedire a quell'uomo che la uccidesse": è il commento di Giovanni De Gennaro, ...

L'avvocato De Gennaro è anche legato da vincoli di parentela con la famiglia dellae il suo sfogo è ancora più sentito. "Le minacce - dice il legale mentre si sta recando ai funerali - l'hanno ...Dopo l'haa morte, e ha sistemato il cadavere nell'auto di lei, una Citroen C3. Si ... Laaveva subito due aggressioni in due giorni, tra il 24 e il 25 luglio, a casa di un'amica e in ...Il vigliacco l'haalle spalle. Anna, terrorizzata, è passata dalla vita alla morte in una calda giornata ... Se dopo la denuncia lo Stato non è in grado di assicurare allaminacciata ...

Accoltellata a morte e nascosta nel bagagliaio, l'ex compagno confessa. Era già stato denunciato RaiNews

"I segnali precursori c'erano tutti, che fosse in pericolo era ormai chiaro e nonostante ciò nulla è stato fatto per impedire a quell'uomo che la uccidesse": è il commento di Giovanni De Gennaro, ...È stato compiuto con «inaudita ferocia» e «in spregio del rapporto sentimentale che legava la vittima e l'indagato» l'omicidio di Anna Scala, la donna accoltellata a morte dal 54enne Salvatore ...