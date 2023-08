Domani al via il Meeting di Rimini Una amicizia inesauribile

(Di sabato 19 agosto 2023) AGI - "L'esistenza umana è un'": sotto questo slogan prenderà il viaildi. La 44esima edizione della manifestazione sarà aperta alle 11 dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, che con il vescovo di, Nicolò Anselmi, celebrerà una Messa trasmessa in diretta dalla Rai. Alle 15 Zuppi parteciperà poi all'incontro 'Fratelli tutti. Testimonianze di un'operativa sulle orme di Papa Francesco'. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atteso per la giornata di chiusura, venerdì 25. Alle 12 parteciperà a un incontro che sarà introdotto da Bernhard Scholz, presidente della Fondazioneper l'fra i popoli. Più di dieci i ...

Gli agenti, dopo aver tranquillizzato il ragazzo e aver acquisito tutte le informazioni utili all'individuazione , si sono messi alla ricerca dell'uomo, che è stato rintracciato poco dopo in...A centrocampo cosa servirebbe 'giochiamo a Lecce, dove l'anno scorso abbiamo perso. Chiamate Lotito e Fabiani per parlare di mercato, sennò mi alzo e vado. Ai miei giocatori voglio dare ...Il tecnico biancoceleste non ci sta e parla chiaro: "giochiamo a Lecce, dove l'anno scorso abbiamo perso. Chiamate Lotito e Fabiani per parlare di mercato, sennò mi alzo e vado. Ai miei ...

Campionato di serie A al via, domani sera al Friuli c'è Udinese-Juventus RaiNews

Domani, domenica 20 agosto, è in programma la seconda giornata dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera. A Budapest saranno protagonisti tanti azzurri sin dal mattino, con una 20 km di marcia ...Il programma proseguirà poi domani, domenica 20 agosto alle ore 16 con il match clou per la sfida finale della II categoria femminile, mentre alle 17,30 saranno i maschi della III categoria a sfidarsi ...