Divorzio Totti-Blasi | Noemi Bocchi potrebbe essere chiamata a testimoniare in tribunale

(Di sabato 19 agosto 2023) Secondo le ultime indiscrezioni, l'attuale compagna diconvocata per chiarire chi, tra i due ex coniugi romani, ha tradito per prima. In ballo c'è l'addebito della separazione

... secondogenito di Alberto di Monaco: "Non sono un figlio illegittimo" di Antonella Rossi Harry e Meghan Markle, che "non riescono a trovare un accordo su come allevare i figli"- Blasi,...... secondogenito di Alberto di Monaco: "Non sono un figlio illegittimo" di Antonella Rossi Harry e Meghan Markle, che "non riescono a trovare un accordo su come allevare i figli"- Blasi,...... secondogenito di Alberto di Monaco: "Non sono un figlio illegittimo" di Antonella Rossi Harry e Meghan Markle, che "non riescono a trovare un accordo su come allevare i figli"- Blasi,...

Divorzio Totti-Blasi, l'ultima indiscrezione: «Noemi Bocchi potrebbe essere convocata in tribunale» Vanity Fair Italia

Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi si godono una vacanza in Sudafrica. Ecco la foto del loro soggiorno.Nella battaglia legale fra Francesco Totti e Ilary Blasi scende in campo anche Noemi Bocchi, attuale compagna dell'ex capitano della Roma. La donna, infatti, sarebbe stata convocata in tribunale in ...