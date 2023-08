Discute con la sorella | distrugge casa e poi esce 42enne arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 19 agosto 2023) Forio D'Ischia: per evasione dai Carabinieri E' finito in manette per evasione F.P.,ischitano già noto alle forze dell'ordine. Sottoposto ai domiciliari, verosimilmente ubriaco, ha discusso con lae ha messo a soqquadro la sua abitazione. Ha danneggiato mobili e oggetti vari, poi è uscito.La, fortunatamente non ferita, ha avvisato il 112. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile dell'isola lo hanno individuato in strada, mentre rinva. Proprio in queste ore dovrà raccontare al giudice la sua versione dei fatti.