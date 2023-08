Diretta Mourinho | le parole dell' allenatore della Roma prima della Salernitana LIVE

Torna a parlare José: l'allenatore della Roma live in conferenza a Trigoria dopo mesi e per la prima volta in questa stagione, ad eccezione dell'intervista esclusiva rilasciata al nostro ...Torna a parlare José: l'allenatore della Roma live in conferenza a Trigoria dopo mesi e per la prima volta in questa stagione, ad eccezione dell'intervista esclusiva rilasciata al nostro ...José(LaPresse) - Calciomercato.itSu Calciomercato.it inle parole di: 'Abbiano lavorato molto bene. Non c'è stato nessun problema fisico, domani non c'è nessuno fuori per ...

Mourinho: "Piangere per l'attaccante non vale la pena, non abbiamo ... Diretta

A sorpresa, ecco José Mourinho. Lo Special One è squalificato per la prima di campionato della Roma contro la Salernitana, al pari di Pellegrini e Dybala, due colonne della prima squadra, ma non ...StampaAlla vigilia dell’esordio del suo terzo anno alla Roma, Jose Mourinho decide a sorpresa di tornare in conferenza stampa. Lo scorso anno, nel giorno che precedeva la partita, lo Special One inter ...