Diretta Frosinone - Napoli 1 - 3 LIVE | primo acuto dei campioni d' Italia

(Di sabato 19 agosto 2023) Ilcomincia il campionato con una vittoria in casa del. Dopo il vantaggio dei ciociari firmato da Harroui su rigore, gli azzurri hanno riequilibrato il risultato con Politano , per ...

Il Napoli comincia il campionato con una vittoria in casa del. Dopo il vantaggio dei ciociari firmato da Harroui su rigore, gli azzurri hanno riequilibrato il risultato con Politano , per poi raddoppiare con Osimhen . La ripresa è stata di controllo, ...7' -IN VANTAGGIO! Dal dischetto Arroui spiazza Meret che si tuffa alla sua destra: 1 - 0 per i ciociari. 5' - CALCIO DI RIGORE PER IL! Ingenuità di Cajuste che manca l'intervento,...- Napoli, ladella prima partita degli azzurri da campioni d'Italia in carica Gli azzurri campioni d'Italia in carica si apprestano a scendere in campo per l'esordio stagionale con ...

Frosinone-Napoli Streaming Gratis: la partita in Diretta LIVE Footballnews24.it

La gara sarà visibile in esclusiva su DAZN tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone ... Il Napoli campione d'Italia apre la Serie A 2023/24 e fa ...Le parole del tecnico azzurro dopo il primo successo stagionale ottenuto contro la formazione guidata da Di Francesco ...