Diretta Frosinone - Napoli 1 - 3 LIVE | primo acuto dei campioni d' Italia

(Di sabato 19 agosto 2023) Ilcomincia il campionato con una vittoria in casa del. Dopo il vantaggio dei ciociari firmato da Harroui su rigore, gli azzurri hanno riequilibrato il risultato con Politano , per ...

Il Napoli comincia il campionato con una vittoria in casa del. Dopo il vantaggio dei ciociari firmato da Harroui su rigore, gli azzurri hanno riequilibrato il risultato con Politano , per poi raddoppiare con Osimhen . La ripresa è stata di controllo, ...Il Napoli comincia il campionato con una vittoria in casa del. Dopo il vantaggio dei ciociari firmato da Harroui su rigore, gli azzurri hanno riequilibrato il risultato con Politano , per poi raddoppiare con Osimhen . La ripresa è stata di controllo, ...Rudi Garcia parla dopo la vittoria del Napoli sulcon gol di Politano e doppietta di Osimhen. Segui le sue parole in ...

Diretta Frosinone-Napoli ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

I campioni d’Italia del Napoli hanno iniziato il nuovo campionato con il piede giusto, battendo il Frosinone per 3-1 nel match del Benito Stirpe. A margine della sfida, ai microfoni di DAZN, è ..."La squadra mi e' piaciuta meno sull'1-3 perche' dovevamo continuare a osare. Abbiamo provato a fare la partita che potevamo fare, contro ...