Difesa | Costa M5S | ' Vannacci ha violato Costituzione | mi aspetto sanzioni disciplinari' **

(Di sabato 19 agosto 2023) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Da militare e generale, anche se io sono generale dei carabinieri in aspettativa, conosco bene il meccanismo delle forze armate. E so benissimo, come lo sa chiunque di noi, che esistono delle regole militari da rispettare che non sono flessibili, anzi sono rigide". Commenta così all'Adnkronos Sergio, deputato del Movimento 5 stelle e vicepresidente della Camera, già ministro dell'Ambiente e generale dei carabinieri, il caso di Roberto, allontanato dal suo ruolo di capo dell'Istituto geografico militare di Firenze dopo la pubblicazione del suo libro. "Non si può ragionare sul fatto che non sapesse cosa faceva, ed è il primo tema - prosegue l'esponente dei pentastellati -. Il secondo tema è che lui ha scritto un libro senza essere autorizzato", qualsiasi espressione pubblica, infatti, spiega, "deve essere ...

E il giorno dopo stacco per tutti, niente telefonino, si va sullaa mangiare il pesce. Il ... A Brescia sono partito con laa tre, ma la media dei gol presi all'inizio era pesante, due a ...... e ha aggiunto, come riporta il Corriere : 'È una scelta trasparente, indel cliente che ... Se volete, ci sono le fatture di quanto ciil materiale' ha concluso.Michelle Hunziker con la famiglia inSmeralda per la prima estate da nonna Lo scatto in poco ... Ma le fan sono subito intervenute indella loro beniamina, che si è ritrovata in mezzo a una ...

Ultimo'ora: **Difesa: Costa (M5S), 'Vannacci ha violato Costituzione ... La Svolta

Continuano le segnalazioni di turisti e consumatori per i sovrapprezzi applicati sullo scontrino ma non segnalati sul listino.Un cappuccino, senza schiuma, costa 10 centesimi in più. La polemica - l'ultima in ordine di tempo di questa estate in cui spesso gli scontrini di bar e ristoranti sono diventati ...