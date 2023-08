Di Lorenzo | «Non dobbiamo commettere l’errore di non credere nelle cose nuove»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 agosto 2023) Dia Dazn dopo Frosinone-Napoli 1-3. «Sì mi trovo bene con Politano sulla fascia destra, ci interscambiamo la posizione, è un grande giocatore, contento che si sia sbloccato già alla prima giornata». Mentalmente eravate il Napoli di inizio stagione scorsa? «Sappiamo che entriamo in campo da campioni, ogni squadra ci vuole battere quindi dovremo fare più dell’anno scorso, lo sappiamo bene. Oggi non siamo partiti bene ma c’è stata reazione da squadra vera, possiamo giocare meglio, lo sappiamo, ma sono tre punti importanti, la prima non è mai facile». Bravi aspetto emotivo. Intravvedi un rischio che ti spaventa di più? «Il mister Spalletti è andato via, siamo ripartiti con un nuovo allenatore,essere bravi ad azzerare tutto,mettere da parte quello che abbiamo fatto lo scorso anno, riconfermarsi è sempre più ...