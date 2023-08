“Devo far esplodere questo camion in Vaticano” | inseguimento da film nel cuore di Roma

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 19 agosto 2023)– “Lasciatemi andarefarin”. E’ quanto avrebbe detto l’uomo, che ieri mattina ha seminato il panico per le strade della Capitale con ungru, quando è stato fermato dagli agenti dopo undurato diversi chilometri. L’uomo, un italiano di 53 anni di Guidonia, che doveva trovarsi agli arresti domiciliari per resistenza, secondo quanto ricostruito, intorno alle 7 di ieri mattina ha prima danneggiato con una pietra l’auto di una donna cercando di impossessarsene e ha poi sottratto ilgru da un’azienda. Da lì ha iniziato la sua folle corsa speronando diverse auto prima di essere bloccato dai poliziotti in via Gregorio VII. Il bilancio è di alcuni poliziotti e di ...