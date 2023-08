De Grandis | «Inter davanti al Napoli Arnautovic somiglia a Dzeko!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 19 agosto 2023) Demette l’alnella griglia di partenza del campionato. Poi si esprime sue lanza con Dzeko? Ospite negli studi di Sky Sport 24, Stefano Desi esprime sull’inizio del campionato: «Griglia? Metto, forse ilnon in pole. Non perché l’sia più forte, ma perché adesso giocheranno contro di te con una certa attenzione. Metto l’sperando per loro che la soluzione in avanti sia quella migliore possibile. Lautaro Martinez la vera certezza,se sta bene può fare bene. L’austriaco è quello chedi più a ...