Davide Mazzanti | “Dobbiamo trovare ritmo ed essere spavaldi”

(Di sabato 19 agosto 2023) Buona anche la seconda per l’Italvolley femminile che ieri ha avuto la meglio sulla Svizzera con un netto 3-0. Meccanismi decisamente implementati rispetto alla prima uscita dell’Europeo contro la Romania, ma ancora qualche elemento da assestare. Nel complesso però anche il commissario tecnicosi è detto soddisfatto della prestazione nel post gara. Ecco quali sono state le sue parole. (Credit foto – pagina Facebook del coach)Queste dunque alcune delle dichiarazioni del CT ai microfoni della federazione: “A tratti mi sono divertito ma in altri frangenti un po’ meno e alle ragazze ho fatto notare che in certi momenti siamo stati troppo conservativi. Un atteggiamento che non premia il nostro gioco e che mi ha indotto a fine secondo set a spingere la squadra ad osare di più. Inoltre...

