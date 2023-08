Dario Ranza | un bergamasco diventato chef di prestigio in Svizzera

Leggi su bergamonews

(Di sabato 19 agosto 2023) Fino Del Monte. Quante storie, tutte con lo stesso motivo di partenza! Quella di, nome che oggi brilla nel firmamento degliine oltre, non fa eccezione alla regola. Partire, cercare, quasi sempre (per i bergamaschi) soprattutto un approdo che cambiasse la vita. Quando ai tempi di Valerio Bettoni presidente della Provincia si tenevano i raduni dei nostri emigranti, che giungevano da ogni angolo del pianeta, si sono raccolte centinaia di vicende del popolo con le valigie. Donne e uomini che partivano verso un altrove. Fu così anche per Massimoe Luigia Scandella, entrambi nativi di Fino del Monte. Primo a lasciare il paese, anche questo un copione ricorrente, a metà Novecento, fu il padre, agricoltore di robusti bicipiti e volontà di ferro. Destinazione Ginevra, dove già ...