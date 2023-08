Cuadrado | esordio in salita | San Siro fischia il suo ingresso

(Di sabato 19 agosto 2023) Juanha trovato l'ufficiale come nuovo acquisto dell'Inter nella vittoria per 2-0 ottenuta contro il Monza, ma il suo...

In campo Carlos Augusto (Dimarco),(Dumfries) e Arnautovic (Thuram). Machin e Pererira per Gagliardini e D'Ambrosio. Leggi anche Empoli - Verona 0 - 1, decide una rete di Bonazzoli...6 : Entra con buon piglio, puntando l'avversario tutte le volte che può. Barella 6,5 : ... Carlos Augusto 6 : Giocate semplici,tranquillo. Va anche vicino al gol con un bel colpo di ...INTER Sommer 6Darmian 6,5 (84 Bisseck SV)De Vrij 6,5Bastoni 6,5Dumfries 7 (676)Barella 6,... FLOP INTER: Sommer 6 -soft e tra gli applausi per l'erede di Onana tra i pali nerazzurri. ...

Il triplo esordio in contemporanea: fischi per Cuadrado, applausi per ... Goal.com

Accoglienza non proprio caloroso per Juan Cuadrado, al debutto in campionato a San Siro. Il colombiano paga ancora il suo passato bianconero e quando Simone Inzaghi lo getta nella mischia al 66' di ...Una doppietta di Lautaro Martinez ha permesso all'Inter di battere 2-0 il Monza di Palladino all'esordio in questo nuovo campionato. Bene i nuovi innesti, qualche timido fischio per l'ex Juventus Cuad ...