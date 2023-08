Crotone | perseguita | picchia e tenta di investire la figlia | arrestato 50enne

(Di sabato 19 agosto 2023) L'uomo, ora agli arresti domiciliari, avrebbe ancheto espliciti approcci sessuali con la ragazza Da 5 anniva latrentenne inviandole ripetutamente messaggi, pedinandola, ingiuriandola,ndola e persinondo di investirla. Per questo unè statodai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina (). Per l’uomo è stata disposta dal Tribunale dila misura cautelare degli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia. Da quanto appurato a seguito degli accertamenti fin ora condotti dai militari dell’Arma, l’uomo avrebbe costretto la donna che non viveva con lui ma che abitava nello stesso comune, a cambiare radicalmente, soprattutto negli ultimi mesi, le proprie ...

Crotone, perseguita, picchia e tenta di investire la figlia: arrestato

