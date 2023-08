Crac Evergrande e manovre su Taiwan Con la Cina rischio showdown totale

Questo di- una storia che si trascina da mesi - e' solo l'ultimo tassello nella crisi ... Ildella Lehman Brothers, banca fondata nel 1850, la quarta piu' importante degli Stati Uniti, ...China, il colosso immobiliare cinese più indebitato al mondo, diventato il simbolo della crisi del settore nel Dragone ha presentato istanza di fallimento e chiesto la protezione dai creditori in ...In pratica un eventualedipotrebbe avere notevoli conseguenze con un "effetto domino" sull'economia dell'intera Cina. leggi anche Deflazione Cina, non succedeva dal 2021: cosa ...

Crac Evergrande, ecco perché il Contagio dalla cina è poco probabile Corriere della Sera

Dopo il crac del colosso immobiliare cinese Evergrande si teme il «contagio» finanziario. Ma per l’economista Caselli (Bocconi) è poco probabile: «Addio all’idea della crescita senza limiti» ...Dalla bolla immobiliare ai fondi fiduciari: timori di contagio sull'economia di Pechino, che intanto lancia nuove esercitazioni sullo Stretto di Taiwan ...