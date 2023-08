Costanza Caracciolo presa di mira dagli hater spiega perché non potrà più avere la pancia piatta

(Di sabato 19 agosto 2023)si è raccontata alle pagine del settimanale Confidenze dove ha parlato della sua splendida famiglia. Nel 2019 l’ex velina di Striscia la notizia è convolata a nozze con Bobo Vieri che le ha regalato la gioia della maternità. La coppia ha infatti avuto due bimbe, Stella e Isabel.ha parlato della relazione con il marito, svelando alcuni retroscena sul suo primo parto: È stato bravo fin da subito. Stella è nata con un cesareo d’urgenza. Dopo il parto ho faticato ad alzarmi per un po’ e Christian è stato commovente: si occupava di tutto lui. Come si trasforma uno scapolo agguerrito in marito e papà innamorato? Tutto merito delle figlie, hanno un potere incredibile su di lui. Dopo la seconda gravidanza,è statadida alcuni ...

... i più prestati nelle ultime settimane sono "Fabbricante di lacrime" di Erin Doom, "Laè ... "California, la fine del sogno" di Francesco Costa, "La pace è finita" di Lucio. Per ...Frittelle di alghe sul Lungomaree cocktail vista Vesuvio da Posillipo. Ma anche spaghetti ai frutti di mare dal nono ...esclusive per un aperitivo e una cena fronte mare a cura di...Sull'Isla spagnola c'è la Nargi ma anche l'altra ex velina, in vacanza insieme al compagno Bobo Vieri e alla piccola Stella. Sfoglia la gallery per vedere le foto più bella di ...

Costanza Caracciolo: Christian Vieri da scapolo agguerrito a papà ... Fanpage.it

Mentre la sua amata Costanza Caracciolo, in un'intervista rilasciata al settimanale Confidenze, ha rivelato che è diventato un papà innamorato delle sue figlie, Bobo Vieri mostra ...Costanza Caracciolo ha parlato della sua splendida famiglia in un’intervista rilasciata al settimanale Confidenze ...