Cosa c’entra Hong Kong con la crisi cinese? Scrive Mayer

Leggi su formiche

(Di sabato 19 agosto 2023) Yasheng Huang, in un articolo pubblicato su Project Syndicate, mette finalmente in relazione le attuali serie difficoltà in cui versa l’economiacon un fattore sinora del tutto trascurato da economisti e media. Tutta l’attenzione è, infatti, dedicata all’uscita dalla rigida politica di chiusure dello “zero Covid” e alle difficoltà sanitarie post pandemiche connesse anche alla qualità “non eccelsa” dei vaccini cinesi che nella fase della riapertura hanno m provocato numerosi decessi probabilmente evitabili. Non c’è dubbio che questi fattori abbiano pesato e pesino, ma nessuno ha messo in evidenza un altro aspetto per niente trascurabile. La Cina, che nel dicembre 2022 ha riaperto le porte al mondo, non poteva più disporre di una realtà che ha avuto un ruolo determinante per i suoi successi globali nel campo dell’innovazione tecnologica e dell’espansione ...