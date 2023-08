Corsa di Carlo Mazzone sotto la curva dell’Atalanta | la storia del video virale

Leggi su cultweb

(Di sabato 19 agosto 2023) Chi pronuncia il nome dinon può non ricordare la sua celebrela, nel 2001, immortalata in un. Personaggio istrionico, allenatore verace, uomo di sani valori,ha allenato squadre di calcio lungo tutta la penisola italiana ed è stato in grado di far affezionare a sé decine di calciatori e migliaia di tifosi. L’allenatore viene ricordato soprattutto per la suaa perdifiato al termine di Brescia-Atalanta, finita sul risultato di 3 a 3 con tripletta firmata da Roberto Baggio per il Brescia e lui spiegò che la sua reazione, quel giorno era dovuta a degli insulti su sua madre che gli erano arrivati dai tifosi. Ecco tutta ...