Corriere dello Sport | “Veiga al Napoli | domani visite mediche Ecco tutte le cifre”

(Di sabato 19 agosto 2023) Accordo trae Celta Vigo perè concluso:, contratto fino al 2028. Costo 35 milioni più bonus. CALCIOMERCATO. È conclusa la trattativa che porterà Gabrial. Secondo quanto riportato dal, il centrocampista spagnolo è attesoin Italia per sostenere lea Villa Stuart prima della firma del contratto. GabrialL’accordo con il Celta Vigo si chiude sulla base di 35 milioni di euro più bonus, con ilche verserà anche il 5% sulla futura rivendita.firmerà con gli azzurri ...

Nell'intervista pre - ferragostana per ildella Sera il ministro Carlo Nordio, garantendo che sarebbe stato rispettato il ... con il trascorrere del tempo, dell'interesse punitivoStato". ...ROMA - Luciano Spalletti è il nuovo commissario tecnico della Nazionale . Dopo lo scudetto conquistato con il Napoli, il tecnico toscano ha deciso di accettare la proposta della Figc e di raccogliere ...della Sera ) Migranti, protestano le grandi regioni. Il tema immigrazione diventa ... 2.156 in più rispetto al mese precedente e 5.481 in più rispetto al 31 luglioscorso anno. ( La ...

(ANSA) - TAIPEI, 19 AGO - Taiwan ha condannato con forza le manovre militari della Cina, lanciate oggi da Pechino dopo uno scalo negli Stati Uniti da parte del vicepresidente taiwanese William Lai. Il ...(ANSA) - CHICAGO (USA), 19 AGO - La direttrice generale della squadra di calcio femminile degli Stati Uniti, Kate Markgraf, si è dimessa dopo l'eliminazione ai Mondiali contro la Svezia negli ottavi ...