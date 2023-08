Corriere dello Sport – “Mi alzo e vado via”

(Di sabato 19 agosto 2023) 2023-08-19 15:14:02 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal: FORMELLO – Maurizio Sarri e l’argomento mercato sempre indigesto. E poco importa se alla prima conferenza stampa della stagione, che anticipa Lecce-Lazio, qualcuno gli chiede anche un punto sulle trattative. Il tecnico biancoceleste non ci sta e parla chiaro: “Domani giochiamo a Lecce, dove l’anno scorso abbiamo perso. Chiamate Lotito e Fabiani per parlare di mercato, sennò mivia. Ai miei giocatori voglio dare altri messaggi”. Sarri e la questione mercato “Se a 24 ore dalla partita mi metto a parlare di mercato… Già è uno scandalo che sia aperto a stagione iniziata, così come è uno scandalo che si apra a gennaio con nove partite da giocare. In Italia ci si lamenta che i mercanti hanno in mano il calcio ...

Torna a parlare José Mourinho : l'allenatore della Roma live in conferenza a Trigoria dopo mesi e per la prima volta in questa stagione, ad eccezione dell'intervista esclusiva rilasciata al nostro ...Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna EstStadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Picen. Nello stesso anno venne inserito nella Hall of Fame del calcio ...A raccontare l'accaduto è Maremma Oggi con tanto di fotoscontrino: alla voce take away c'è ... e ha aggiunto, come riporta il: 'È una scelta trasparente, in difesa del cliente che così ...

Si è spento a 86 anni lo storico allenatore della Roma e decano dei tecnici italiani che lanciò per primo tanti grandi campioni: da Francesco Totti a Roberto Baggio fino a Pep Guardiola e Andrea Pirlo ...Il tecnico della Roma aggiunge: "Tutti sappiamo che da quando abbiamo perso Tammy Abraham, il 4 giugno, non abbiamo ancora fatto niente per compensare questa perdita" ...