Corna a Torino | la sfuriata di Segre è la forma più alta di amore

(Di sabato 19 agosto 2023) Ha fatto rumore, ha fatto sorridere, ha fatto irritare, ha fatto indignare la vicenda di Massimoe di Cristina Seymandi. Due, una coppia, non so se li ho mai incrociati, probabilmente no, nonostante l’amicizia con il deputato del Udc Vietti, che è un intelligente simpatico amico, che era presente a quella festa, una festa d’estate nellabene, in una casa bella, con un’aria leggera in attesa di un annuncio perfino prevedibile e in fondo indifferente, che Massimo e Cristina si sarebbero sposati. Questa era la ragione, sembra di capire dalle parole di lui: tutti si attendevano un annuncio che è arrivato. Gli invitati sicuramente sono stati i più stupiti e anche i più divertiti, ma gran parte dei commenti che ho letto hanno riconosciuto in Cristina, nella donna, una vittima di una violenza sessista, un atteggiamento prepotente. Allora io che ...